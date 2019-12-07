Андрей Скабелка: То, что не смог «Сочи», смогли мы «Барыс» победил в гостях «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ в ДС «Большой» в Сочи.

«Мы много работали, много делали черновой работы, – приводит слова Скабелки официальный сайт «Сочи». – Наверное, основной момент – игра в неравных составах. То, что не смог «Сочи», когда им дали «пять на три», смогли мы – забили в большинстве и выстояли в меньшинстве».

Напомним, в составе «Барыса» дубль сделал Роман Старченко, по голу забили Даррен Диц и Джесси Блэкер.

«Барыс» набрал 44 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции.