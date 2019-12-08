«Флорида» дома крупно обыграла «Коламбус» Гости потерпели четвертое поражение кряду.

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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимала у себя «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Подопечные Джоэла Кенневилля смогли отличиться уже на первых минутах игры – шайбу забросил Евгений Дадонов (1-я минута). В дальнейшем команда лишь наращивала свой отрыв от соперника – результативные бросками отметились Джошуа Браун (29), Бретт Коннолли (47) и Майк Хоффман (58). Гости смогли ответить лишь однажды усилиями Владислава Гаврикова (51).

После 28 сыгранных матчей «Флорида» занимает седьмое место, набрав 33 очка. Их следующим соперником станет «Сан-Хосе». Что касается, «Коламбуса», то они продолжают находится внизу Восточной конференции – в их активе 26 очков. Они отправятся в гости к лидеру чемпионата – «Вашингтону».