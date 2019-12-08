«Ванкувер» в овертайме сломил сопротивление «Баффало» По ходу встречи гости смогли трижды отыграться.

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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в овертайме победил «Баффало Сэйбрз» — 6:5. По ходу встречи гости были вынуждены трижды догонять своего соперника.

В составе «Ванкувера» дублями отметились Джош Ливо (13-я и 38-я минуты) и Антуан Руссель (24, 51). Также гол на счету Тайлера Майерса (45). Подопечные Ральфа Крюгера смогли ответить результативными бросками Кайла Окпосо (26), Сэма Райнхарта (27), Виктора Олофссона (40), Земгуса Гиргенсонса (53) и Маркуса Юханссона (60).

Все решалось в овертайме, где победную шайбу забросил нападающий хозяев Джей Ти Миллер (64).

Таким образом, «Ванкувер» набрал 34 очка и занимает восьмое место в Западной конференции. Их сегодняшний соперник также располагается на восьмой строчке, но уже на Востоке.

В следующем матче «Ванкувер» встретится с «Торонто», а «Баффало» отправится в гости к «Эдмонтону».