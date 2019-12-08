«Каролина» разгромила «Миннесоту»

«Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимала у себя «Миннесоту Уайлд».
Счет открыли гости усилиями Райана Донато (3-я минута). Однако еще в первом периоде хозяева смогли дважды отличиться и выйти вперед – шайбы на счету Лукаса Валльмарка (10) и Андрея Свечникова (16). Дальше в игру вступил 22-летний нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, сделавший хет-трик (25, 36, 59). Также результативным броском отметился его партнер по команде Джоэл Эдмундсон (53). Подопечные Брюса Будро смогли ответить лишь шайбой Матса Цуккарелло (30). Итоговый счет – 6:2.
«Каролина» находится на шестой строчке Восточной конференции, имея в своем активе 35 очков. Их следующий соперник – «Эдмонтон».
«Миннесота» после 29 игр идет девятой на Западе (32 очка). Они сыграют с «Анахаймом».
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