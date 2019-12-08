Малкин помог «Питтсбургу» одолеть «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» играл против «Детройт Ред Уингз».
Еще в первом периоде гости вышли вперед – шайбы на счету Джейка Гюнцеля (6-я минута) и Чада Руведела (18). «Детройт» старался не отставать от своего соперника, но сравнять счет они так и не смогли. На счету хозяев голами отметились Робби Фаббри (27), Филип Гронек (54) и Дилан Ларкин (57), ставший третьей звездой матча.
Авторами оставшихся шайб «Пингвинз» стали Евгений Малкин (31), Доминик Кагун (42) и Джон Марино (60). Итоговый счет – 5:3 в пользу подопечных Майка Салливана.
Малкин стал первой звездой встречи, набрав 3 (1+2) очка по системе «гол+пас». Вторым был признан его партнер по команде Гюнцель.
Таким образом, «Питтсбург» набрал 36 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. В следующем матче они дома сыграют с «Монреалем».
«Детройт» находится на последней строчке с 17 очками. Их соперник – «Виннипег».
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