«Колорадо» в гостях обыграл «Бостон» Валерий Ничушкин отметился забитой шайбой.

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В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Гости победили со счетом 4:1.

Хозяева вышли вперед на 14-й минуте первого периода усилиями американского нападающего Криса Вагнера. Ответ поступил незамедлительно – через четыре минуты счет сравнял Валерий Ничушкин. В дальнейшем шайбы забивали только гости – результативные броски на счету Иэна Коула (30), Андре Бураковски (39), Габриэля Ландескога (60).

Отметим, что оба коллектива занимают вторые места в своих конференциях – «Колорадо» с 40 очками на Западе а «Бостон» – на Востоке (46 очков).

В следующем матче «Бостон» отправится в гости к «Оттаве», а «Колорадо» сыграет против «Калгари».