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Шайба Барбашева не спасла «Сент-Луис» в матче с «Торонто» - Советский спорт
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08 декабря 2019 08:39ХоккейКорегин Владислав

Шайба Барбашева не спасла «Сент-Луис» в матче с «Торонто»

Россиянин забил в первом периоде.

«Сент-Луис Блюз» на своем льду уступил «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ

Еще в первом периоде был снят вопрос о победителе – «Торонто» смог четырежды огорчить вратаря соперников Джордана Биннингтона. В составе гостей дублями отметились Зак Хайман (3-я и 10-я минуты) и Остон Мэттьюз (7, 30), также гол на счету Джейсона Спеццы (13). Хозяева ответили результативным броском Ивана Барбашева (5) и Давида Перрона (43).

Несмотря на поражение, «Сент-Луис» продолжает лидировать в Западной конференции – на их счету 42 очка в 31 встрече. «Торонто» находится на 11-й строчке Востока (30 очков).

В следующем матче «Сент-Луис» будет гостить у «Баффало», а «Торонто» сыграет с «Ванкувером».

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