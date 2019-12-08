«Нью-Джерси» потерпел пятое поражение кряду, уступив «Нэшвиллу»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» со счетом 6:4 победил «Нью-Джерси Девилз».
В первом периоде команды забили по два раза – в составе хозяев шайбы забросили Даниэль Карр (1-я минута) и Данте Фаббро (3), а гости ответили результативными бросками Йеспера Братта (3), Трэвиса Зэйджака (4). В дальнейшем хозяева не позволяли сопернику сравнять счет. Оставшиеся шайбы «Нэшвилла» были в исполнении Якова Тренина (26), Филипа Форсберга (28), Ника Бонино (46) и Рокко Гримальди (53). Подопечные Алена Насреддина ответили дважды усилиями Кайла Палмиери (34) и Тэйлора Холла (52).
Отметим, что Тренин дебютировал в НХЛ 19 октября. На этой недели форвард был вызван из фарм-клуба «Милуоки Адмиралс».
После 28 сыгранных игр «Нэшвилл» располагается на 12-м месте Западной конференции (29 очков), а их сегодняшний соперник занимает предпоследнюю строчку на Востоке, имея в своем активе 23 очка.
В следующем матче «Нэшвилл» сыграет с «Сан-Хосе», а «Нью-Джерси» против «Далласа».
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