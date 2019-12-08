«Калгари» одержал волевую победу над «Лос-Анджелесом» - Советский спорт
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08 декабря 2019 10:02ХоккейКорегин Владислав

«Калгари» одержал волевую победу над «Лос-Анджелесом»

«Флэймз» победили в четвертом матче подряд.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» победил «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:3.

По ходу встречи гости имели преимущество в две шайбы – голы на счету Анже Копитара (12-я минута) и Дрю Даути (15). Однако подопечные Джеффа Уорда не собирались сдаваться – они четырежды заставили капитулировать вратаря соперников Джека Кэмпбелла. Результативными ударами отметились Милан Лучич (19), Зак Риналдо (24), Шон Монахан (32) и Диллон Дубе (42). Еще одной шайбой у «Кингз» отличился Мэтт Рой (46).

Российский нападающий гостей Николай Прохоркин отметился голевой передачей.

«Лос-Анджелес» занимает последнее место Западной конференции (24 очка), а «Калгари» находится на девятой строчке (34 очка).

В следующем матче «Кингз» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Флэймз» отправятся в гости к «Колорадо».

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