Майк Салливан: Инстинкты Малкина всегда будут его выделять среди остальных и делать уникальным Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после встречи с «Детройтом» (5:3) оценил игру нападающего Евгения Малкина.

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- Я воодушевлен тем, как сейчас играет Джино. Его умение играть в атаке очевидно всем. Но он также выигрывает вбрасывания, и мы используем его в оборонительных ситуациях, когда рассчитываем на его вбрасывания. И он все делает по инструкции. Его инстинкты всегда будут его выделять среди остальных и делать уникальным. И мы решительно не хотим, чтобы это исчезало. Нам хочется поощрять его атакующие инстинкты, - цитирует специалиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в матче против «Детройта» Малкин набрал 3 (1+2) очка и был признан третьей звездой игрового дня.