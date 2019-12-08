Денисенко дисквалифицирован на два матча - Советский спорт
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08 декабря 2019 12:55Хоккей

Денисенко дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал нападающего «Локомотива» Григория Денисенко на два матча.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Григория Денисенко наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

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