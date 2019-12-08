Денисенко дисквалифицирован на два матча Спортивно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал нападающего «Локомотива» Григория Денисенко на два матча.

Новости СМИ2 «На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Григория Денисенко наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.