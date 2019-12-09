«Чикаго» уступил «Аризоне» в серии буллитов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 декабря 2019 06:16ХоккейНечаев Юрий

«Чикаго» уступил «Аризоне» в серии буллитов

В последних четырех играх «Аризона» одержала три победы

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» в серии буллитов уступил «Аризоне» 3:4 Б (3:1, 0:2, 0:0, 0:1).

Нападающий хозяев Джонатан Тэйвс, набравший три (1+2) очка, стал самым результативным игроком встречи. Победный буллит реализовал Конор Гарланд.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел на льду более 15 минут и результативными действиям не отметился.

«Чикаго» занимает последнее место в Центральном дивизионе. В 30 матчах команда набрала 30 очков. «Аризона» - вторая в Тихоокеанском дивизионе (40).

Свои следующие матчи команды проведут 11 декабря. «Аризона» дома примет «Калгари», а «Чикаго» сыграет на выезде с «Вегасом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Аризона» — 3:4 Б (3:1, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Тэйвс, 1. Дебринкэт, 9. Кубалик, 18. — Фишер, 11:00. Гарленд, 27. Сёдерберг, 29.
Победный буллит: Гарленд

Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Загитова обратилась к болельщикам: Для меня ваша любовь – дороже золота Алина Загитова – о своем состоянии: Я очень расстроена. Сложно говорить Бутырская о Загитовой: Алине не хватает уверенности
«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег
Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? Мексиканский тяжеловес  Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO). 07.12.2019 13:19 Бокс Усачев Владислав
Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером Российский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина. 06.12.2019 18:16 Бокс
Еще по теме:
Александр Поветкин: Хочется поблагодарить всех болельщиков за то, что поддерживали Майкл Хантер: Результат боя с Поветкиным считаю несправедливым Бой Поветкина и Хантера завершился вничью
«Зенит» с «Динамо» управился за тайм. И в чемпионате тоже? Акция болельщиков, быстрый гол Азмуна, очередная «честь» Дзюбы и второй тайм в непривычной атмосфере полупустых трибун – таким получилось прощание Петербурга с большим футболом до весны. 06.12.2019 21:42 Футбол Мощенко Захар
Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Дальневосточное турне «Спартака» закончилось фиаско в Пекине «Спартак» завершал свое турне по Дальнему Востоку матчем с китайским «Куньлунем» в Пекине. 04.12.2019 17:41 Хоккей Трофименко Кирилл
Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар
«Я должен голым бегать и орать «Ура». Горячее московское дерби Несмотря на небольшое количество шайб, матч был непростым. 04.12.2019 22:49 Хоккей Кузютина Елена
Новости
06:16 Хоккей «Чикаго» уступил «Аризоне» в серии буллитов
01:51 Хоккей «Виннипег» победил «Анахайм», Шайфли оформил дубль
01:32 Футбол «Севилья» и «Осасуна» поделили очки в матче примеры
01:16 Футбол «Марсель» обыграл «Бордо» и одержал шестую победу кряду
00:54 Футбол «Милан» одолел «Болонью» в матче серии А
00:34 Футбол Андрей Тихонов: Нужно отдать должное Тедеско и тому, как он держался после игры
00:25 Фигурное катание Загитова обратилась к болельщикам: Для меня ваша любовь – дороже золота
00:05 Футбол Илья Кутепов: «Ростов» был просто сильнее, они реализовали свои моменты
23:37 Футбол Александр Бубнов: Причины, почему «Ростов» переиграл «Спартак» лежат на поверхности
23:16 ММА Джастин Гэтжи: Именно я стану следующим претендентом на титул
22:51 Олимпиада МОК предложил России предоставить необработанные данные Московской лаборатории
22:31 Футбол Евгений Бушманов: Воздержусь от оценки Тедеско. Он, как и я, тренер
22:17 Футбол Сергей Песьяков – об акции фанатов: В курсе проблемы и поддерживаю болельщиков
22:08 Футбол «Брайтон» и «Вулверхэмптон» выдали результативную ничью в АПЛ
21:47 Футбол Матиас Норманн: Мы были сильнее «Спартака»
21:39 Футбол Валерий Карпин: В первую очередь мне понравился счет
21:30 Футбол Доменико Тедеско: Иногда ты платишь высокую цену, используя молодых игроков
21:24 Футбол Байрамян – о матче со «Спартаком: Мы вышли умирать, и удача была на нашей стороне
21:07 Футбол «Сочи» объявил о назначении Федотова
20:53 Футбол «Ростов» разгромил «Спартак» в Москве, Зайнутдинов сделал дубль
Лукашенко уехал из резиденции Путина, так и не сделав заявлений для прессы
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Итоги недели в Башкирии: Трамваи здесь ходят кругами, или Лошадь сдохла — слезь!
Казанцев больше не будут предупреждать о камерах на дорогах
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика