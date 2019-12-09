«Чикаго» уступил «Аризоне» в серии буллитов В последних четырех играх «Аризона» одержала три победы

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» в серии буллитов уступил «Аризоне» 3:4 Б (3:1, 0:2, 0:0, 0:1).

Нападающий хозяев Джонатан Тэйвс, набравший три (1+2) очка, стал самым результативным игроком встречи. Победный буллит реализовал Конор Гарланд.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел на льду более 15 минут и результативными действиям не отметился.

«Чикаго» занимает последнее место в Центральном дивизионе. В 30 матчах команда набрала 30 очков. «Аризона» - вторая в Тихоокеанском дивизионе (40).

Свои следующие матчи команды проведут 11 декабря. «Аризона» дома примет «Калгари», а «Чикаго» сыграет на выезде с «Вегасом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Аризона» — 3:4 Б (3:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Тэйвс, 1. Дебринкэт, 9. Кубалик, 18. — Фишер, 11:00. Гарленд, 27. Сёдерберг, 29.

Победный буллит: Гарленд