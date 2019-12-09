«Баффало» победил «Эдмонтон» в овертайме «Ойлерз» в последних пяти играх одержали две победы.

«Эдмонтон» на своем льду уступил «Баффало» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1).

Победную шайбу забросил защитник Колин Миллер.

Лидеры »Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль очков в матче не набрали.

«Ойлерз» продолжают лидировать в таблице Тихоокеанского дивизиона. В активе команды 40 очков.

«Баффало» занимает третье место в Атлантическом дивизионе (34).

Следующие матчи команды проведут на своих площадках 11 декабря. «Эдмонтон» примет «Каролину», а «Баффало» - «Сент-Луиз».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Баффало» — 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шихан, 29. Нюгорд (бол), 36 — Окпосо, 5. Ларссон, 11. Миллер, 62.