«Баффало» победил «Эдмонтон» в овертайме - Советский спорт
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09 декабря 2019 07:17ХоккейНечаев Юрий

«Баффало» победил «Эдмонтон» в овертайме

«Ойлерз» в последних пяти играх одержали две победы.

«Эдмонтон» на своем льду уступил «Баффало» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1).

Победную шайбу забросил защитник Колин Миллер.

Лидеры »Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль очков в матче не набрали.

«Ойлерз» продолжают лидировать в таблице Тихоокеанского дивизиона. В активе команды 40 очков.

«Баффало» занимает третье место в Атлантическом дивизионе (34).

Следующие матчи команды проведут на своих площадках 11 декабря. «Эдмонтон» примет «Каролину», а «Баффало» - «Сент-Луиз».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Баффало» — 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Шихан, 29. Нюгорд (бол), 36 — Окпосо, 5. Ларссон, 11. Миллер, 62.

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