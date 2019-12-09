Главный тренер «Флориды»: Бобровский контролировал игру - Советский спорт
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09 декабря 2019 07:32ХоккейНечаев Юрий

Главный тренер «Флориды»: Бобровский контролировал игру

«Пантерз» разгромили «Сан-Хосе» 5:1.

Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилл отметил игру российского вратаря команды Сергея Бобровского.

«Он провел очень хороший уик-энд. Считаю, что он сыграл на высоком уровне. За счет своего хладнокровия и чувства подбора он контролировал игру», - цитирует специалиста The Miami Herald.

Напомним, в матче против «Сан-Хосе» голкипер отразил 30 из 31 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Бобровский одержал 11-ю победу в сезоне.

«Флорида» расположилась на второй строчке Атлантического дивизиона. Команда набрала 35 очков.

В следующем матче «Пантерз» сыграют дома с «Тампой» 11 декабря.

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