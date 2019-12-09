Майк Салливан: Я восхищен формой Малкина

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал игру нападающего своей команды Евгения Малкина.
«Я восхищен формой, которую сейчас демонстрирует Малкин. И дело не только в результативности! Джино выигрывает вбрасывания, отрабатывает в защите и делает все, что требуется команде. В настоящий момент все его действия работают исключительно на пользу команде», - цитирует специалиста пресс-служба НХЛ.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» обыграл «Детройт» со счетом 5:3. В этой игре Малкин набрал три (1+2) очка. Всего в активе нападающего 26 (8+18) очков в текущем сезоне.
«Пингвинз» занимают пятую строчку в Восточной конференции. Команда набрала 38 очков в 30 играх.
В следующем матче «Питтсбург» примет «Монреаль» 11 декабря.
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