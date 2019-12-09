Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

Первой звездой дня стал российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ его команда разгромила «Вегас» (5:0), а сам вратарь отразил все 38 бросков по своим воротам.
Форвард «Виннипега» Марк Шайфли признан второй звездой.
В победном матче против «Анахайма» нападающий оформил дубль.
Замкнул тройку Конор Гарланд из «Аризоны».
На его счету гол и победный буллит в игре против «Чикаго» (4:3 Б).
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