Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ - Советский спорт
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09 декабря 2019 08:20ХоккейНечаев Юрий

Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

Лига объявила имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой дня стал российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ его команда разгромила «Вегас» (5:0), а сам вратарь отразил все 38 бросков по своим воротам.

Форвард «Виннипега» Марк Шайфли признан второй звездой.

В победном матче против «Анахайма» нападающий оформил дубль.

Замкнул тройку Конор Гарланд из «Аризоны».

На его счету гол и победный буллит в игре против «Чикаго» (4:3 Б).

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