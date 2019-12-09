Рижское «Динамо» уступило магнитогорскому «Металлургу» Гости потерпели четвертое поражение кряду.

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В рамках регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» принимал у себя рижское «Динамо». Хозяева добились уверенной победы со счетом 5:1.

За магнитогорцев шайбами отметились Эрик О'Делл (14-я минута), Архип Неколенко (20), Богдан Потехин (27), Виктор Антипин (31) и Роман Любимов (40). Подопечные Гиртса Анкипанса смогли отличиться лишь в третьем периоде усилиями латвийского нападающего Робертса Липсбергса (46).

«Металлург» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 41 очко в 38 матчах. «Динамо» располагается на предпоследней строчке на Западе (27 очков).

В следующем матче «Металлург» сыграет против «Нефтехимика», а рижская команда на своей домашней арене примет московский ЦСКА.