«Витязь» одолел «Торпедо» Нижегородцы потерпели четвертое поражение подряд.

В матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» принимал у себя нижегородское «Торпедо». Подопечные Михаила Кравца добились победы со счетом 3:2.

В составе хозяев шайбами отметились Алексей Макеев (16-я минута), Миро Аалтонен (26) и Пекка Йормакка (29). У нижегородцев результативные броски на счету Даниила Ильина (37) и Дамира Жафярова (42).

Таким образом, подольский клуб набирает 45 очков и находится на пятом месте в Западной конференции. Что касается «Торпедо», то они имеют на три очка меньше и располагаются на седьмой позиции.

В следующем матче «Витязь» сыграет с московским «Спартаком», а нижегородцы против «Барыса»