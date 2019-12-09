«Йокерит» оказался сильнее «Спартака» Финны не проигрывают на протяжении четырех матчей кряду.

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» отправился в гости к «Йокериту». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу финской команды.

В составе «Йокерита» результативными бросками отметились Стив Мозес (6-я минута), Микко Лехтонен (13) и Сами Леписте (40). Гости смогли ответить лишь двумя шайбами в исполнении Анатолия Никовцева (13) и Каспарса Даугавиньша (54).

Отметим, что оба коллектива играют в Западной конференции. Финский клуб занимает четвертое место, имея в своем активе 45 очка, а москвичи – на шестой позиции (43 очка).

Следующим соперником «Йокерита» станет московское «Динамо», а «Спартак» дома примет подольский «Витязь».