Монахан, Дюклер и Нелсон – три звезды игрового дня в НХЛ Национальная хоккейная лига объявила фамилии трех лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой был признан нападающий «Калгари» Шон Монахан, забросивший победную шайбу в овертайме матча против «Колорадо» (5:4).

Второй звездой стал форварда «Оттавы» Энтони Дюклер, набравший (2+1) очка во встрече с «Бостоном» (5:2).

Третьей звездой был признан нападающий «Айлендерс» Брок Нелсон, оформивший дубль в игре с «Тампой-Бэй» (5:1).