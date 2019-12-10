Монахан, Дюклер и Нелсон – три звезды игрового дня в НХЛ - Советский спорт
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10 декабря 2019 10:27Хоккей

Монахан, Дюклер и Нелсон – три звезды игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила фамилии трех лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой был признан нападающий «Калгари» Шон Монахан, забросивший победную шайбу в овертайме матча против «Колорадо» (5:4).

Второй звездой стал форварда «Оттавы» Энтони Дюклер, набравший (2+1) очка во встрече с «Бостоном» (5:2).

Третьей звездой был признан нападающий «Айлендерс» Брок Нелсон, оформивший дубль в игре с «Тампой-Бэй» (5:1).

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