Грубец, Лехтонен и Старченко признаны лучшими игроками недели в КХЛ Пыленков стал лучшим новичком.

КХЛ определила лучших игроков 13-й недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Шимон Грубец из «Куньлунь Ред Стар». 28-летний чех одержал две победы, отразил 95,89 процента бросков (в общей сложности 73) при коэффициенте надежности 1,45 гола за игру.

Лучшим защитником назван Микко Лехтонен из «Йокерита». 25-летний вместе с командой выиграл три матча и набрал в них 3 (1+2) очка при общем показателе полезности «+4». В среднем за матч Лехтонен проводил на льду 24 минуты 2 секунды, что стало лучшим результатом недели.

Лучшим форвардом выбран Роман Старченко из «Барыса». 33-летний казахстанец помог команде победить в двух гостевых матчах из трех и забросил в них четыре шайбы.

Лучшим новичком признан защитник «Витязя» Даниил Пыленков. 19-летний игрок обороны провел четыре матча (из них два – победные) и добился общего показателя полезности «+3». В среднем за игру он проводил на льду 20 минут 27 секунд и нанес три броска по воротам.