Зернов продлил контракт с «Авангардом» на два года - Советский спорт
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10 декабря 2019 13:25ХоккейЛипкин Антон

Зернов продлил контракт с «Авангардом» на два года

В нынешнем сезоне форвард восстанавливается после травмы.

Форвард «Авангарда» Денис Зернов продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/2022.

23-летний нападающий перешел в «Авангард» в 2018 году из «Лады». В прошлом сезоне он набрал 32 (13+19) очка в 61 матче регулярного чемпионата и 9 (5+4) очков в 15 играх плей-офф. Ранее воспитанник «Трактора» провел четыре сезона в «Ладе». Всего за три года в КХЛ на его счету 83 (41+42) очка при показателе полезности «+9» в 183 матчах.

Напомним, в предсезонном матче со СКА в августе Зернов получил травму плеча и выбыл на пять-шесть месяцев.

Отметим, что предыдущий контракт форварда с «ястребами» был рассчитан до конца нынешнего сезона.

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