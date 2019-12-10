Максим Сушинский: Зернов – будущее «Авангарда» «Авангард» продлил контракт с форвардом до 2022 года.

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Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание нового контракта с форвардом Денисом Зерновым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.

«Зернов еще в прошлом сезоне показал себя одним из лидеров нашей команды, – приводит слова Сушинского официальный сайт клуба. – В начале этого сезона он получил травму, но мы ни секунды не сомневаемся в том, что Денис – будущее нашего клуба, и потому ждем его возвращения на лед, а также приняли решение продлить контракт».

23-летний нападающий перешел в «Авангард» в 2018 году из «Лады». В прошлом сезоне он набрал 32 (13+19) очка в 61 матче регулярного чемпионата и 9 (5+4) очков в 15 играх плей-офф.

Напомним, в предсезонном матче со СКА в августе Зернов получил травму плеча и выбыл на пять-шесть месяцев.