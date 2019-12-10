«Даллас» уволил своего главного тренера Команда идет на шестом месте на Западе.

Джим Монтгомери был уволен с поста тренера «Даллас Старз». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«В команде ожидают, что все сотрудники будут действовать честно и проявлять профессиональное поведение, работая и представляя нашу организацию. Это решение было принято из-за непрофессионального поведения, несовместимого с основными ценностями и убеждениями команды и Национальной хоккейной лиги, – сказал генеральный директор команды Джим Нилл.

В ближайших матчах его место займет член тренерского штаба Рик Баунесс.

Таким образом, Монтгомери стал четвертым тренером лиги, покинувшим команду в этом сезоне. Помимо него, свой пост покинули такие специалисты, как Майк Бэбкок («Торонто Мэйпл Лифс»), Джон Хайнс («Нью-Джерси Девилз») и Билл Питерс («Калгари Флэймз»).

На данный момент, «Даллас» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 37 очков в 31 матче.

В следующей игре они сыграют против «Нью-Джерси».