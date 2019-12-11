«Питтсбург» проиграл «Монреалю», Малкин сделал результативную передачу В последних четырех матчах «Канадиенс» одержали три победы.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» уступил «Монреалю» со счетом 1:4 (1:0, 0:3, 0:1).

У проигравших единственную шайбу забросил Джейк Гюнцель, которому ассистировал Евгений Малкин. В активе российского нападающего 27 (8+19) очков в 20 сыгранных матчах текущего сезона.

«Питтсбург» занимает четвертое место в Столичном дивизионе. Команда набрала 38 очков. В таблице Атлантического дивизиона «Монреаль» также идет четвертым (34).

Следующие матчи команды проведут на своих площадках. 12 декабря «Канадиенс» примут «Оттаву», а «Пингвинз» 13 декабря встретятся с «Коламбусом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Монреаль» — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Гюнцел (Малкин), 3. — Татар, 33 (бол.). Армиа, 37. Уэбер, 40. Галлахер, 59 (п.в.).