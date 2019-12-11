«Сент-Луис» уступил «Баффало», Барбашев набрал одно очко «Блюзмены» потерпели третье поражение подряд.

«Баффало» на своем льду обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

Нападающий гостей Иван Барбашев набрал одно очко, сделав результативную передачу. В активе россиянина 15 (5+10) очков в 32 матчах.

Форвард «Баффало» Джек Айкел отметился в игре двумя заброшенными шайбами. Для нападающего это 14-й матч подряд, в котором он набирает очки.

«Баффало» занимает третью строчку в Атлантическом дивизионе. В активе команды 36 очков. «Сент-Луис» продолжает лидировать в Центральном дивизионе (42).

Следующие матчи команды проведут 13 декабря на своих площадках. «Баффало» примет «Нэшвилл», а «Сент-Луис» - «Вегас».

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«Баффало» — «Сент-Луис» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Олофссон, 1. Ларссон, 40. Айкел, 46, 60 (п.в.). Гиргенсонс, 60 (п.в.). — Брауэр (Барбашев), 4. Пьетранджело, 44.