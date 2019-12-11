Голевая передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Нью-Джерси» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 декабря 2019 07:35ХоккейНечаев Юрий

Голевая передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Нью-Джерси»

«Девилз» потерпели шестое поражение подряд.

«Даллас» принимал «Нью-Джерси» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

Форвард хозяев Александр Радулов заработал одно очко, сделав голевую передачу Джо Павелски. В активе российского нападающего 18 (9+9) очков в 31 матче текущего сезона.

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев завершил встречу с показателем полезности »-1».

«Девилз» являются худшей командой Столичного дивизиона, набрав 23 очка. «Даллас» идет на четвертом месте в Центральном дивизионе (37).

Следующие матчи команды проведут 14 декабря. «Нью-Джерси» сыграет на выезде с «Колорадо», а «Старз» примут «Вегас».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нью-Джерси» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Факса, 2. Павелски (Радулов), 12.

У наших юниоров – два золота Гран-при из трех. Ждем пяти четверных от Трусовой В финале Гран-при в Турине у России – еще один чемпионский титул. Лучшими среди юниоров в парном катании стали Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов. 07.12.2019 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание Бутырская о Загитовой: Алине не хватает уверенности Даниил Глейхенгауз: Спасибо Алине Загитовой за то, что боролась
Косторная – и Али, и Тайсон. Побила свой мировой рекорд и нокаутировала всех В финале Гран-при женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – вторая, Анна Щербакова – третья, Александра Трусова – только пятая. 06.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Дуглас Сантос: Цель «Зенита» – финал Лиги чемпионов В решающем матче против «Бенфики» оборона «Зенита» предстанет в необычном виде – из-за дисквалификации Ярослава Ракицкого и травмы Юрия Жиркова. Один из основных защитников питерцев поделился ожиданиями от игры. 09.12.2019 22:48 Футбол Сергеев Иван
«Крузейро», арендовавший Педро Рошу, вылетел из чемпионата Бразилии впервые за 98 лет Клуб «Крузейро» из Белу-Оризонти всего два года не дотянул до того, чтобы отпраздновать 100-летие своего бессменного пребывания в высшем дивизионе чемпионата Бразилии. 09.12.2019 19:43 Футбол Безъязычный Алексей
Еще по теме:
«Крузейро», за который выступает Педро Роша, впервые в истории вылетел из высшей лиги Бразилии Томас Цорн: Зимой серьезных изменений не планируем «Коринтианс» интересуется Педро Рошей
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Евгений Ловчев: Тедеско в панике, «Спартак» может вылететь из РПЛ Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги 19-го тура РПЛ и в целом первой части футбольного сезона в России. 09.12.2019 15:17 Футбол Зибрак Артем
Пожиратель звезд. Русский Гулливер съел в Бостоне главного конкурента Овечкина «Колорадо» одержал шестую победу подряд и по потерянным очкам вышел на единоличное первое место на Западе. 08.12.2019 14:42 Хоккей Славин Виталий
СКА опять одолел «Динамо». Это 11-я победа армейцев подряд Питерские армейцы вернули лидерство в Западной конференции, хотя к победе было ближе московское «Динамо». «Авангард» в последние две минуты ухитрился отдать «Барысу» выигранный матч. А «Трактор» не совладал с «Сибирью». Об этом и не только в традиционном обзоре игрового дня от «Советского спорта». 09.12.2019 22:51 Хоккей
Новости
07:49 Хоккей «Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе»
07:35 Хоккей Голевая передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Нью-Джерси»
07:21 Хоккей «Детройт» уступил «Виннипегу»
06:49 Хоккей «Сент-Луис» уступил «Баффало», Барбашев набрал одно очко
06:31 Хоккей «Питтсбург» проиграл «Монреалю», Малкин сделал результативную передачу
06:16 Хоккей Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в игре с «Тампой»
02:19 Футбол «Наполи» уволил Анчелотти
01:57 Футбол Йордан Осорио: Вышли на второй тайм несконцентрированными
01:53 Футбол Дзюба – о матче с «Бенфикой»: Обосрались
01:42 Футбол Сергей Семак: Пока не готовы выходить в плей-офф Лиги чемпионов
01:23 Футбол Алексей Сутормин: Проиграли, и нет слов
01:08 Футбол «Интер» проиграл «Барселоне» и вылетел в Лигу Европы, «Боруссия» Д пробилась в плей-офф ЛЧ
01:07 Футбол Полиция Каталонии не может гарантировать безопасность на матче «Барселоны» и «Реала»
01:00 Футбол «Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
00:55 Футбол «Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков
00:25 Бокс Джошуа готов провести бой с победителем реванша Уайлдер – Фьюри
00:23 Футбол Юрген Клопп: Забили два, а могли забить шесть или семь
23:59 Футбол Хосеп Гвардиола: Чемпионат Англии сейчас важнее Лиги чемпионов
23:47 Футбол Карло Анчелотти: Сам я в отставку не подам
23:34 Футбол Зинедин Зидан: Не думаю, что Азару нужна операция
Масштаб личности Юрия Лужкова в воспоминаниях современников
Дмитрий Кулагин официально получил должность в правительстве Оренбургской области
Медведев раскритиковал реализацию мусорной реформы в Хабаровском крае
«В основном — Китай». Почему медтехнику для российских больниц покупают за рубежом
«Отвратительным» назвали коллаж с Родиной-матерью в музее «Сталинградская битва»
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика