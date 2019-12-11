Голевая передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Нью-Джерси» «Девилз» потерпели шестое поражение подряд.

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«Даллас» принимал «Нью-Джерси» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

Форвард хозяев Александр Радулов заработал одно очко, сделав голевую передачу Джо Павелски. В активе российского нападающего 18 (9+9) очков в 31 матче текущего сезона.

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев завершил встречу с показателем полезности »-1».

«Девилз» являются худшей командой Столичного дивизиона, набрав 23 очка. «Даллас» идет на четвертом месте в Центральном дивизионе (37).

Следующие матчи команды проведут 14 декабря. «Нью-Джерси» сыграет на выезде с «Колорадо», а «Старз» примут «Вегас».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нью-Джерси» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Факса, 2. Павелски (Радулов), 12.