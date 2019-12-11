«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1).
В составе хозяев по два очка заработали Калле Йернкрок (1+1) и Филип Форсберг (0+2).
«Нэшвилл» расположился на шестой строчке Центрального дивизиона. В активе команды 33 очка. В таблице Тихоокеанского дивизиона «Сан-Хосе» также занимает шестое место (32).
Следующие матчи команды проведут 13 декабря. «Шаркс» примут «Рейнджерс», а «Нэшвилл» сыграет в гостях против «Баффало».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Голы: Бонино (бол.), 45. Джохансен (бол.) 53. Ярнкрок (п.в.) 60. — Майер, 59.
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