«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» «Шаркс» проиграли пятую игру подряд.

«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1).

В составе хозяев по два очка заработали Калле Йернкрок (1+1) и Филип Форсберг (0+2).

«Нэшвилл» расположился на шестой строчке Центрального дивизиона. В активе команды 33 очка. В таблице Тихоокеанского дивизиона «Сан-Хосе» также занимает шестое место (32).

Следующие матчи команды проведут 13 декабря. «Шаркс» примут «Рейнджерс», а «Нэшвилл» сыграет в гостях против «Баффало».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Голы: Бонино (бол.), 45. Джохансен (бол.) 53. Ярнкрок (п.в.) 60. — Майер, 59.