Таварес признан первой звездой дня в НХЛ

Лучшим игроком дня стал нападающий «Торонто» Джон Таварес.
В игре против «Ванкувера» форвард оформил дубль и сделал результативную передачу.
Второй звездой назван вратарь «Далласа» Бен Бишоп.
Голкипер отразил все 26 бросков по своим воротам в матче против «Нью-Джерси» (2:0).
Замкнул тройку нападающий «Баффало» Джек Айкел.
Форвард забросил две шайбы в ворота «Сент-Луиса» и помог своей команде одержать победу со счетом 5:2.
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