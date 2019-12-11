Таварес признан первой звездой дня в НХЛ Лига объявила имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Лучшим игроком дня стал нападающий «Торонто» Джон Таварес.

В игре против «Ванкувера» форвард оформил дубль и сделал результативную передачу.

Второй звездой назван вратарь «Далласа» Бен Бишоп.

Голкипер отразил все 26 бросков по своим воротам в матче против «Нью-Джерси» (2:0).

Замкнул тройку нападающий «Баффало» Джек Айкел.

Форвард забросил две шайбы в ворота «Сент-Луиса» и помог своей команде одержать победу со счетом 5:2.