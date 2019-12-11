Главный тренер «Флориды»: Бобровский снова был бесподобен «Флорида» уступила «Тампе» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2).

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Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилл отметил игру вратаря своей команды Сергея Бобровского в матче против «Тампы».

«Боб держал нас в игре. Отличная игра в его исполнении. Он снова был бесподобен. Жаль, что мы ему не помогли», - цитирует Кенневилла официальный сайт НХЛ.

Напомним, Бобровский отразил 46 из 48 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча. В последних трех играх голкипер пропустил всего четыре шайбы.

В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Флорида» занимает второе место, имея в активе 35 очков.

В следующем матче, 13 декабря, «Пантерз» на своей площадке примут «Айлендерс».