Малкин догнал Ковалева, с которым делит четвертое место по очкам в НХЛ среди российских игроков

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 1029-е очко в НХЛ и сравнялся с Алексеем Ковалевым, с которым теперь делит четвертое место по очкам среди российских игроков.
Во вторник 33-летний российский нападающий сделал голевую передачу в матче с «Монреалем» (1:4). Теперь на его счету 1029 (399+630) очков в 872 играх за карьеру в лиге. В списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ Малкин занимает 79-е место.
Отметим, что больше очков только у Александра Могильного (1032), Сергей Федорова (1179) и Александра Овечкина (1244).
Добавим, что в нынешнем сезоне у Малкина 27 (8+19) очков в 20 играх.
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