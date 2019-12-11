Малкин догнал Ковалева, с которым делит четвертое место по очкам в НХЛ среди российских игроков - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 декабря 2019 15:59ХоккейЛипкин Антон

Малкин догнал Ковалева, с которым делит четвертое место по очкам в НХЛ среди российских игроков

Форвард «Питтсбурга» сделал голевую передачу в матче с «Монреалем».

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 1029-е очко в НХЛ и сравнялся с Алексеем Ковалевым, с которым теперь делит четвертое место по очкам среди российских игроков.

Во вторник 33-летний российский нападающий сделал голевую передачу в матче с «Монреалем» (1:4). Теперь на его счету 1029 (399+630) очков в 872 играх за карьеру в лиге. В списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ Малкин занимает 79-е место.

Отметим, что больше очков только у Александра Могильного (1032), Сергей Федорова (1179) и Александра Овечкина (1244).

Добавим, что в нынешнем сезоне у Малкина 27 (8+19) очков в 20 играх.

Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Анатолий Хованцев: Будет несправедливо отстранить всю нашу молодую команду Мартен Фуркад: Думаю, Россию накажут, из-за нее я потерял несколько медалей Виталий Норицын: Миронова побежала отыгрывать, и это сыграло с ней злую шутку
И мажем, и буксуем… Россия – в шаге от пьедестала Несмотря на проблемы на первых этапах, сборная России стала четвертой в мужской эстафете. 07.12.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег
СКА опять одолел «Динамо». Это 11-я победа армейцев подряд Питерские армейцы вернули лидерство в Западной конференции, хотя к победе было ближе московское «Динамо». «Авангард» в последние две минуты ухитрился отдать «Барысу» выигранный матч. А «Трактор» не совладал с «Сибирью». Об этом и не только в традиционном обзоре игрового дня от «Советского спорта». 09.12.2019 22:51 Хоккей
Еще по теме:
Вадим Шипачев: Задача у сборной России одна – выиграть Кубок Первого канала Владимир Кречин: У Тимирева есть одна очень слабая сторона, это стало препятствием для «Авангарда» Феоктистов расторг контракт с минским «Динамо»
Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:19 Фигурное катание Тигай Лев
Василевский раздает пасы, но «Тампа» проигрывает. «Чикаго» творит сенсацию Прошедший вечер НХЛ подарил сумасшедшие по накалу матчи. 06.12.2019 09:09 Хоккей Трофименко Кирилл
ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Семак в погоне за Газзаевым, а Соболев важнее Дзюбы. Итоги РПЛ после 19 туров В премьер-лиге результат питерцев уже сейчас, по прошествии 19 туров, можно считать выдающимся. 10.12.2019 20:00 Футбол Безъязычный Алексей
Александр Егоров: Обсудим внутри РФС предложение Гинера застрелиться Глава департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные эпизоды 19-го тура премьер-лиги, связанные с работой арбитров. 09.12.2019 16:15 Футбол Григорьевская Юлия
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Новости
15:59 Хоккей Малкин догнал Ковалева, с которым делит четвертое место по очкам в НХЛ среди российских игроков
15:47 Футбол «Краснодар» не смог вылететь в Испанию из-за тумана
15:18 Футбол Сампаоли покинул «Сантос»
14:14 Футбол Гончаренко дисквалифицирован на три матча за нецензурные высказывания в адрес судьи
13:47 Футбол «Ротор» объявил об отставке главного тренера
13:39 Футбол Руди Гарсия: Мы знали, что «Бенфика» забила два гола, а у нас оставалось время сравнять счет
13:33 Гандбол Евгений Трефилов: Сейчас главное – не расслабляться
13:21 Хоккей Макдэвид вышел на первое место в списке бомбардиров сезона
13:19 Хоккей Вадим Шипачев: Задача у сборной России одна – выиграть Кубок Первого канала
13:11 Футбол Фрэнк Лэмпард: Мы вышли из крайне непростой группы, в которой за бортом остался «Аякс»
13:03 Футбол Зинедин Зидан: «Реал» всегда хочет играть в хороший футбол
13:03 Теннис Тренер Медведева претендует на звание лучшего в 2019 году
12:50 Футбол Юрий Жирков: Даже сравнивать нельзя нашу группу на Евро-2020 с той, что была на чемпионате мира
12:47 Футбол Массимо Каррера: Предложений из России не получал
12:34 Волейбол Доигровщика «Зенита» освободили в Бразилии под залог
12:29 Футбол Андрей Тихонов: Наверное, игроки «Зенита» расслабились, когда узнали, что «Лейпциг» ведет 2:0
12:17 Футбол Гурам Аджоев: За первую часть сезона «Арсенал» заслужил твердую четверку
12:07 Футбол Гаттузо будет получать в «Наполи» три миллиона евро в год
11:54 Футбол Эрнесто Вальверде: Мы чувствуем, что должны выиграть Лигу чемпионов
11:53 Хоккей Нападающий ЦСКА Андронов не сыграет на Кубке Первого канала
Российские издательства попросили у властей США защиты от Telegram
В МВД Карелии опровергли информацию о проверках в детском саду «Радуга»
Дети и образование: губернатор остался доволен школой № 100 в Нижнем Тагиле
Отлов бездомных животных в Новочеркасске привел к росту числа бродячих собак
Это системная ошибка: что говорят родители инвалидов о трагедии в Можге
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика