Игорь Есмантович: Предложили Сорокину долгосрочное соглашение Голкипер выступает за ЦСКА с 2014 года.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб сделал предложение голкиперу Илье Сорокину о продлении контракта.

«Предложили долгосрочное соглашение, – приводит ТАСС слова Есмантовича. – Мы разговариваем с агентом, Илью не трогаем, потому что идет регулярный сезон.

Думаем, как Илью сохранить и для команды, и для национальной сборной, мы будем максимально торопить агента и хоккеиста».

Напомним, Сорокин выступает за ЦСКА с декабря 2014 года. В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина (2019). Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В сборной России Сорокин выступал на чемпионатах мира 2016-2019 годов.