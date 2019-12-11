Игорь Есмантович: Предложили Сорокину долгосрочное соглашение

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб сделал предложение голкиперу Илье Сорокину о продлении контракта.
«Предложили долгосрочное соглашение, – приводит ТАСС слова Есмантовича. – Мы разговариваем с агентом, Илью не трогаем, потому что идет регулярный сезон.
Думаем, как Илью сохранить и для команды, и для национальной сборной, мы будем максимально торопить агента и хоккеиста».
Напомним, Сорокин выступает за ЦСКА с декабря 2014 года. В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина (2019). Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
В сборной России Сорокин выступал на чемпионатах мира 2016-2019 годов.
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