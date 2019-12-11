Овечкин о решении WADA: Это как-то плохо и грустно

В понедельник 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил РУСАДА статуса соответствия. В ближайшие четыре года российские спортсмены будут вынуждены выступать на главных международных соревнованиях под нейтральным флагом. Свое мнение по поводу этой ситуации высказал российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
«Ситуация, конечно, не из лучших. Но еще не поздно ее поменять. Думаю, что-то должно произойти. Люди тратили свое время, упорно работали, чтобы попасть на Олимпиаду. Это как-то плохо и грустно. Но посмотрим, что будет дальше. Честно говоря, мне сложно что-то предсказать», – сказал Овечкин в интервью RT.
Капитан «Вашингтона» трижды становился чемпионом мира по хоккею в составе сборной России в 2008, 20212 и 2014 годах, а также трижды играл за российскую команды на Олимпийских играх в Турине, Ванкувере и Сочи.
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