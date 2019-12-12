«Вашингтон» обыграл «Бостон», Кузнецов сделал результативную передачу «Брюинз» потерпели четвертое поражение подряд.

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своем льду обыграл «Бостон» со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

Победную шайбу в третьем периоде забросил защитник Джо Карлсон.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. На его счету 31 (12+19) очко в 30 матчах текущего сезона.

Одноклубники Кузнецова Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков в матче не набрали. Голкипер Илья Самсонов на лед не выходил.

«Кэпиталз» продолжают уверенно лидировать в таблице столичного дивизиона. В активе команды 51 очко. «Бостон» - первый в Атлантическом дивизионе. В 32 матчах «Брюинз» набрали 46 очков.

В своих следующих матчах »Бостон» и «Вашингтон» сыграют против «Тампы» в гостях. Встречи состоятся 13 и 15 декабря соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бостон» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Оши, 25 (бол.), 29 (Кузнецов). Карлсон, 45. — Пастрняк, 10. Курали, 43.