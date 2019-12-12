Результативная передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Филадельфию» В последних пяти матчах «Эвеланш» одержали четыре победы.

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«Колорадо» на своей площадке обыграл «Филадельфию» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Дублем в составе победителей отметился Микко Рантанен.

Российский форвард хозяев Валерий Ничушкин набрал одно очко за результативную передачу. Всего на его счету 9 (5+4) очков в текущем сезоне.

«Колорадо» занимает вторую строчку в Центральном дивизионе. В активе команды 41 очко.

«Филадельфия» идет третьей в Столичном дивизионе, набрав 39 очков.

14 декабря «Колорадо» на своей площадке примет «Нью-Джерси», а 15 декабря «Флайерз» в гостях сыграют с «Миннесотой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Филадельфия» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Калверт, 6 (Ничушкин). Рантанен, 37, 43. — Жиру, 55.