Результативная передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Филадельфию» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 декабря 2019 08:39ХоккейНечаев Юрий

Результативная передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Филадельфию»

В последних пяти матчах «Эвеланш» одержали четыре победы.

«Колорадо» на своей площадке обыграл «Филадельфию» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Дублем в составе победителей отметился Микко Рантанен.

Российский форвард хозяев Валерий Ничушкин набрал одно очко за результативную передачу. Всего на его счету 9 (5+4) очков в текущем сезоне.

«Колорадо» занимает вторую строчку в Центральном дивизионе. В активе команды 41 очко.

«Филадельфия» идет третьей в Столичном дивизионе, набрав 39 очков.

14 декабря «Колорадо» на своей площадке примет «Нью-Джерси», а 15 декабря «Флайерз» в гостях сыграют с «Миннесотой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Филадельфия» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Калверт, 6 (Ничушкин). Рантанен, 37, 43. — Жиру, 55.

Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Джошуа готов провести бой с победителем реванша Уайлдер – Фьюри Энтони Джошуа: Я готов подраться с Уайлдером Поветкин – о бое с Хантером: В какой-то момент я зациклился на один удар
Шли в Европу, а куда пришли? Нужна ли нашему футболу «осень-весна»? Сразу после матча «Бенфика» – «Зенит» Андрей Аршавин выразил сомнение в успешности системы розыгрыша чемпионата России. 11.12.2019 20:00 Футбол Андронов Алексей
Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Жерар Пике об обновленном формате Кубке Дэвиса: Нам нужно поработать над графиком Жерар Пике: Если бы Аргентина дошла до финала Кубка Дэвиса, Месси приехал бы на матч Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP
Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть В минувшее воскресенье завершился первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Но уже в пятницу стартует второй – в Хохфильцене. 11.12.2019 10:00 Биатлон Домрачев Владислав
Квартальнов взял вину на себя, а Хартли вспомнил плей-офф Что говорили участники матча «Авангард» – «Ак Барс». 08.12.2019 20:53 Хоккей Кузютина Елена
Анчелотти осталось завидовать Семаку. Цифры и факты матчей вторника в ЛЧ Вторник стал черным днем не только для «Зенита» и Сергея Семака. В последний момент путевку в плей-офф упустил полуфиналист предыдущего розыгрыша «Аякс», а главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, даже выведя команду из группы, лишился своего поста. 11.12.2019 17:30 Футбол Безъязычный Алексей
Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте. 08.12.2019 19:15 Биатлон Тигай Лев
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев
Новости
08:39 Хоккей Результативная передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Филадельфию»
08:20 Футбол Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» играл против очень сильной команды, и это лучшая проверка для нас
07:59 Футбол Томас Тухель: Я очень доволен игрой «ПСЖ»
07:45 Футбол Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» одержал хорошую победу, которая поможет нам в будущем
07:29 Хоккей «Сан-Хосе» уволил главного тренера
07:16 Футбол Криштиану Роналду: В группе «Ювентус» играл с очень непростыми командами
06:57 Хоккей «Монреаль» в овертайме обыграл «Оттаву»
06:43 Футбол Зинедин Зидан: Если «Реал» встретится с «Ливерпулем», то мы их уничтожим
06:19 Хоккей «Вашингтон» обыграл «Бостон», Кузнецов сделал результативную передачу
01:53 Олимпиада WADA: Комиссия спортсменов не станет обращаться в CAS для ужесточения санкций в отношении России
01:52 Футбол «Бавария» – лучшая команда группового этапа Лиги чемпионов
01:34 Футбол Антон Коченков: На втором пенальти решил играть по удару, остался стоять до конца
01:26 Футбол Юрий Семин: Объективно «Локомотив» на своем месте в таблице
01:05 Футбол «ПСЖ» разгромил «Галатасарай», «Реал» одолел «Брюгге»
01:00 Футбол «Тоттенхэм» уступил «Баварии», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов
00:53 Футбол Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Байером»
00:53 Футбол Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
00:51 Футбол «Атлетико» обыграл «Локомотив» и пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов
00:39 Олимпиада Павел Колобков: У России есть все основания для оспаривания решения WADA
00:10 Футбол Тренер «Шахтера» Каштру: Я не увидел сверхсилы у «Аталанты»
ТНТ вырезал из «Слуги народа» шутку про Путина и снял сериал с эфира
Радий Хабиров на встрече с СПЧ: Тему АУЕ выжигать, проблемы людей решать
Десятки тысяч жителей Ставрополя могут остаться без газа в любой момент
Игорь Меньщиков покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора»
Донских водителей призывают быть внимательными в туман
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика