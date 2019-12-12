Рантанен признан первой звездой дня в НХЛ Лига объявила имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

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Первой звездой дня назван нападающий «Колорадо» Микко Рантанен.

Форвард оформил дубль в игре против «Филадельфии» (3:1).

Второй звездой стал нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши.

В победной игре против «Бостона» (3:2) форвард отметился двумя заброшенными шайбами.

Замкнул тройку голкипер «Монреаля» Кэйден Примо.

Вратарь отразил 35 из 37 бросков по своим воротам в матче с «Оттавой» (3:2 ОТ).