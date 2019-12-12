Рантанен признан первой звездой дня в НХЛ

Первой звездой дня назван нападающий «Колорадо» Микко Рантанен.
Форвард оформил дубль в игре против «Филадельфии» (3:1).
Второй звездой стал нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши.
В победной игре против «Бостона» (3:2) форвард отметился двумя заброшенными шайбами.
Замкнул тройку голкипер «Монреаля» Кэйден Примо.
Вратарь отразил 35 из 37 бросков по своим воротам в матче с «Оттавой» (3:2 ОТ).
Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? Мексиканский тяжеловес Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO). 07.12.2019 13:19 Бокс Усачев Владислав Красно-белая пощечина «Зениту». Чемпион России разгромлен «Бенфикой» и остался даже без Лиги Европы Встреча прошла в Лиссабоне. 11.12.2019 01:15 Футбол Мощенко Захар Алина Загитова: Сегодня прямо адреналин Олимпийская чемпионка идет второй после короткой программы в финале Гран-при. После соревнований она поделилась впечатлениями от проката. 07.12.2019 00:37 Фигурное катание Киреева Ксения Лучшей была «Красная машина» В подмосковных «Лежках» состоялся гала-матч «Красная машина. Связь поколений» с участием игроков национальной сборной, легенд-ветеранов и руководителей хоккейных организаций. 10.12.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай «Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав Владислав Третьяк: Международная федерация должна прислушаться к мнению Фазеля В подмосковном Аносине перед Гала-матчем «Красная машина. Связь поколений» президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопросы касательно отлучения России от чемпионатов мира и Олимпийских игр после санкций со стороны WADA. 10.12.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав