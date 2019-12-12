Сергей Ласьков – об идее ЦСКА: Это называется собрать игроков, спрятать в ВХЛ и периодически менять «Металлург» не согласен с предложением ЦСКА не учитывать под потолком зарплат игроков до определенного возраста.

Первый вице-президент и директор клуба «Металлург» Сергей Ласьков высказался о предложении ЦСКА не учитывать под потолком зарплат игроков до определенного возраста.

«Интересная тема, но она больше подходит для клубов, которые имеют вертикаль с несколькими клубами в ВХЛ, как сам ЦСКА, – приводит Sport24.ru слова Ласькова. – Это называется собрать игроков со всего бывшего Советского Союза, спрятать в ВХЛ, периодически их менять. Это уже проходили, когда в ЦСКА играла вся страна».

Напомним, в нынешнем сезоне действует мягкий потолок зарплат в размере 800 миллионов рублей. При этом в случае превышения клубы должны заплатить штраф в размере 30 процентов от суммы превышения.

С сезона-2020/2021 в КХЛ вступает в силу жесткий потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей.