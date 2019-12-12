Ален Виньо: Мы сделали много вещей, которые должны были позволить забить пару голов «Филадельфия» проиграла «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ.

Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо высказался об игре команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:3).

«Мне понравилась наша самоотдача, – приводит слова Виньо официальный сайт лиги. – Мы сделали много вещей, которые должны были позволить забить пару голов. Но своими шансами мы не воспользовались, и в этом была вся разница».

Напомним, единственный гол «летчиков» в этом матче забил форвард Клод Жиру, отличившийся на 55-й минуте игры.

С 39 очками «Филадельфия» осталась на первом месте в зоне wild card Восточной конференции. В следующем матче 14 декабря команда сыграет в гостях с «Миннесотой».