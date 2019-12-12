Даг Уилсон – об отставке Дебура: Команда способна на большее «Акулы» отправили в отставку главного тренера.

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Даг Уилсон прокомментировал отставку главного тренера команды Питера Дебура.

«Мы многого добились в предыдущие годы, поэтому решение о переменах далось нам с большим трудом, – приводит слова Уилсона официальный сайт клуба. – Тем не менее мы считаем, что наша команда способна на большее по сравнению с тем, как она играла до этого момента, и ей необходим свежий взгляд на ситуацию».

Отметим, что Дебур возглавил «Сан-Хосе» в мае 2015 года. В первом же сезоне под его руководством «акулы» дошли до финала Кубка Стэнли.

В нынешнем регулярном чемпионате команда набрала 32 очка и занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе.