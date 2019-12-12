Максим Афиногенов: Почему так быстр? А я просто не устаю Форвард «Динамо» выступает в КХЛ в 40 лет.

Форвард московского «Динамо» Максим Афиногенов высказался о том, что выступает на высоком уровне в 40 лет.

«Я, правда, не знаю, какую тайну вы хотите узнать, – приводит слова Афиногенова официальный сайт КХЛ. – Я наслаждаюсь, когда выхожу на лед. Никаких специальных методик восстановления. Почему так быстр? А я просто не устаю! Вот, когда начну уставать, тогда… В общем, тогда посмотрю, что буду дальше делать».

В нынешнем сезоне на счету Афиногенова 7 (6+1) очков в 24 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «–3» и 22 минутах штрафа.

«Динамо» набрало 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.