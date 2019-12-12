Вилле Покка: С нетерпением жду матча на футбольной арене в Санкт-Петербурге

Защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Покка высказался о предстоящем матче с Россией на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«Я не играл в прошлом году на Кубке Первого канала, но от многих финских хоккеистов слышал, какая необычная и великолепная атмосфера была на футбольной арене, – приводят «Известия» слова 25-летнего финна. – Поэтому с нетерпением жду, когда мы сможем выйти на лед в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Кубок Первого канала» пройдет с 12 по 15 декабря. Сборная Финляндии сыграет с Чехией (12 декабря в Пльзени), Швецией (14 декабря в Москве) и Россией (15 декабря в Санкт-Петербурге). Причем последний матч пройдет на футбольном стадионе «Газпром Арена».
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