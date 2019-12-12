Главный судья КХЛ: Скоро хоккейные правила будут унифицированы В четверг в Москве открылся IV Международный хоккейный форум.

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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов высказался о том, что в ближайшее время все лиги придут к единым правилам игры в хоккей.

«У нас правила практически идентичны НХЛ. Путь к унификации правил – единственно верный. Между КХЛ и НХЛ разница в пяти-шести пунктах правил, а вот с Европой больше, судьям из России там сложно. Унификация скоро произойдет, мы рядом, сегодня-завтра это случится».

В четверг в Москве открылся IV Международный хоккейный форум.

Отметим, что в нынешнем сезоне команды КХЛ используют разные размеры площадки – европейскую (60 на 30 метров), финскую (60 на 28 метров) и канадскую (60 на 26 метров). Со следующего сезона европейские площадки использоваться не будут.