«Баффало» обыграл «Нэшвилл» «Сэйбрз» одержали третью победу подряд.

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«Баффало» на своем льду обыграл «Нэшвилл» в очередном матче регулярного чемпионат НХЛ со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 1:0).

Одним из героев встречи стал нападающий хозяев Джек Айкел, оформивший дубль.

«Баффало» занимает вторую строчку в Атлантическом дивизионе. Команда набрала 38 очков. «Нэшвилл» - пятый в Центральном дивизионе (33).

14 декабря «Сэйбрз» сыграют в гостях против «Айлендерс», а «Нэшвилл» на своей площадке примет «Даллас» 15 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало» — «Нэшвилл» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Веси, 15. Айкел, 25, 35. Олофссон, 49. — Дюшен, 1. Сиссонз, 16. Джохансен, 37.