«Баффало» обыграл «Нэшвилл»

«Баффало» на своем льду обыграл «Нэшвилл» в очередном матче регулярного чемпионат НХЛ со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 1:0).
Одним из героев встречи стал нападающий хозяев Джек Айкел, оформивший дубль.
«Баффало» занимает вторую строчку в Атлантическом дивизионе. Команда набрала 38 очков. «Нэшвилл» - пятый в Центральном дивизионе (33).
14 декабря «Сэйбрз» сыграют в гостях против «Айлендерс», а «Нэшвилл» на своей площадке примет «Даллас» 15 декабря.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Баффало» — «Нэшвилл» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Веси, 15. Айкел, 25, 35. Олофссон, 49. — Дюшен, 1. Сиссонз, 16. Джохансен, 37.
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