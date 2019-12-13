«Детройт» на своей площадке обыграл «Виннипег» «Ред Уингз» прервали серию из 12 поражений подряд.

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«Детройт» обыграл «Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0).

По три очка в составе победителей набрали Робби Фаббри (2+1), Филип Задина (1+2) и Филип Гронек (1+2). У гостей дубль оформил Кайл Коннор, а Марк Шайфли отдал две результативные передачи.

«Детройт» продолжает замыкать турнирную таблицу Атлантического дивизиона. Команда набрала 19 очков. «Виннипег» - третий в Центральном дивизионе (40).

15 декабря «Ред Уингз» сыграют в гостях с «Монреалем», а днем позже «Виннипег» примет «Филадельфию».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Виннипег» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Голы: Хельм, 8. Фаббри, 14. Филппула, 24. Задина, 40. Гронек, 59. — Коннор, 28, 33.