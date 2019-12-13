Панарин оформил хет-трик и помог «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе» «Шаркс» потерпели шестое поражение подряд.

«Сан-Хосе» на своем льду уступил «Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионат НХЛ со счетом 3:6 (1:0, 1:2, 1:4).

Одним из главных героев встречи стал нападающий гостей Артемий Панарин. Россиянин оформил хет-трик и сделал одну результативную передачу. Всего на его счету 41 (18+23) очко в 31 игре текущего сезона.

Одноклубник Панарина Павел Бучневич провел на льду 15 минут, результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности »-3».

Голкипер Александр Георгиев отразил 15 из 18 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 33 очка и расположились на шестой строчке Столичного дивизиона. «Сан-Хосе» - шестой в Тихоокеанском дивизионе (32).

Свои следующие матчи команды проведут 15 декабря. «Шаркс» на своей площадке примут «Ванкувер», а «Рейнджерс» встретится в гостях с «Анахаймом».

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«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 3:6 (1:0, 1:2, 1:4)

Голы: Гертл, 10. Кутюр, 32. Диллон, 45. — Фаст, 26. Панарин, 28, 57, 58. Зибанежад, 49, 54.