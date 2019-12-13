Владелец «Вашингтона»: Овечкин и Бэкстрем хотели бы всю карьеру провести здесь - Советский спорт
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13 декабря 2019 20:15Хоккей

Владелец «Вашингтона»: Овечкин и Бэкстрем хотели бы всю карьеру провести здесь

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис надеется, что Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем в НХЛ будут играть только за «Кэпиталз».

- Алекс очень предан клубу. Как и Ник Бэкстрем. Мы хотим придумать нечто такое, что поможет нам всем. Я говорил с Алексом о его карьере. Эти два хоккеиста хотят, чтобы их запомнили, хотят завершить начатое ими дело, они хотели бы всю карьеру провести здесь. Мы будем работать над этим

В наших отношениях хорошо то, что они не напрягают нас. Нам не нужно постоянно думать об этом. Вы можете постоянно говорить со мной на эту тему, но от этого ничего не изменится. Мы работаем и что-нибудь придумаем. И я хочу, чтобы такие отношения у нас в команде были всегда … Я рассчитываю, что Алекс и Ник будут играть здесь, а после того, как они завершат карьеры, мы продолжим сотрудничество. Но я не знаю, каким оно может быть, - приводит слова Леонсиса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что десятилетний контракт 32-летнего Бэкстрема истекает в следующем году, и он станет неограниченно свободным агентом 1 июля 2020 года, а срок действия 13-летнего контракта капитана «Вашингтона» завершается 1 июля 2021 года.

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