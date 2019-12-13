Максим Третьяк покинул рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» покинул 23-летний голкипер Максим Третьяк. Об этом сообщает официальный сайт латвийского клуба.
Отмечается, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Третьяк присоединился к «Динамо» в июле этого года, подписав однолетний контракт.
В текущем сезоне российский вратарь принял участие в четырех матчах КХЛ, пропустив шесть шайб и имея 88,5 процентов отраженных бросков.
Ранее голкипер выступал за такие команды, как московский ЦСКА и владивостокский «Адмирал».
Всего в Континентальной хоккейной лиге он сыграл в десяти встречах.
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