Максим Третьяк покинул рижское «Динамо» В этом сезоне КХЛ он сыграл в четырех встречах.

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Рижское «Динамо» покинул 23-летний голкипер Максим Третьяк. Об этом сообщает официальный сайт латвийского клуба.

Отмечается, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Третьяк присоединился к «Динамо» в июле этого года, подписав однолетний контракт.

В текущем сезоне российский вратарь принял участие в четырех матчах КХЛ, пропустив шесть шайб и имея 88,5 процентов отраженных бросков.

Ранее голкипер выступал за такие команды, как московский ЦСКА и владивостокский «Адмирал».

Всего в Континентальной хоккейной лиге он сыграл в десяти встречах.