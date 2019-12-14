Сергей Голубович – о поражении от США: Такую игру надо забыть и готовиться к следующей - Советский спорт
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14 декабря 2019 11:00ХоккейЛипкин Антон

Сергей Голубович – о поражении от США: Такую игру надо забыть и готовиться к следующей

Юниорская сборная России пропустила семь шайб от американцев.

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович прокомментировал поражение от США (2:7) в матче Мирового кубка вызова в Канаде.

«Бóльшая часть штрафа сегодня пришлась на игру высоко поднятой клюшкой. С чем это связано – пока не могу понять, – приводит слова Голубовича официальный сайт ФХР. – Если говорить об игре команды в целом, безотносительно результата, то мы сыграли неудачно. Выделить кого-то, или разделить, что кто-то сыграл хорошо, а кто-то не очень – не могу. Такую игру надо забыть и готовиться к следующей».

В составе российской команды шайбы забросили Илья Рычков и Никита Буруянов. Напомним, ранее на турнире Россия победила «Канаду Восток» (3:2 OT), проиграла Чехии (3:4 OT) и команде «Канада Запад» (0:1 Б).

С четырьмя очками сборная России заняла третье место и теперь в полуфинале сыграет с Чехией. В другом матче соперниками станут США и «Канада Восток».

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