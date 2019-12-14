Защитник «Колорадо» Марк Барберио: Ничушкин показывает отличный хоккей - Советский спорт
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14 декабря 2019 12:17ХоккейЛипкин Антон

Защитник «Колорадо» Марк Барберио: Ничушкин показывает отличный хоккей

Российский форвард забросил шестую шайбу в сезоне.

Защитник «Колорадо» Марк Барберио после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:1) высказался об игре своего партнера Валерия Ничушкина.

«Он показывает отличный хоккей, – приводит слова 29-летнего канадца официальный сайт лиги. – Он очень заметен на льду и обладает высокой скоростью. Он силен при игре с шайбой и обладает всеми необходимыми хоккейными навыками».

Напомним, 24-летний российский нападающий забросил свою шестую шайбу в сезоне, продлив результативную серию до десяти очков. Теперь у Ничушкина 10 (6+4) очков в 28 матчах регулярного чемпионата.

«Колорадо» одержал восьмую победу в девяти матчах, в рамках которых неизменно набирает очки, и вышел на первое место в Западной конференции.

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