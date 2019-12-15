«Флорида» Бобровского уступила «Бостону» «Брюинз» прервали серию из пяти поражений подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на своей площадке проиграла «Бостону» со счетом 2:4 (0:1, 0:2, 2:1).

В составе победителей дубль на свой счет записал Давид Пастрняк.

Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 38 из 41 бросков по своим воротам. Его одноклубник, Евгений Дадонов, результативными действиями не отметился.

В таблице Восточной конференции «Бостон» расположился на второй строчке. В активе команды 48 очков. «Пантерз» занимают 11-е место (35).

Следующие матчи команды проведут на своих площадках. 17 декабря «Флорида» сыграет с «Оттавой», а на следующий день «Брюинз» примут «Лос-Анджелес».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Бостон» — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Голы: Пысик, 43. Яндль, 50. — ДеБраск, 15. Крейчи, 24. Пастрняк, 28, 58.